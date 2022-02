Charlene di Monaco "sfigurata", altre rovinose conferme: "Com'è ridotto il suo volto oggi"

02 febbraio 2022 a

Quel che è certo è che la principessa Charlene è ricoverata in una clinica svizzera. Quello che resta ancora da capire sono le reali motivazioni del suo ricovero. Dipendenza da psicofarmaci e sonniferi? Dipendenza da alcol? O semplicemente problemi di salute? L’ultima ipotesi sulle sue condizioni parlano di un intervento di chirurgia estetica mal riuscito.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal gossip spagnolo, la principessa Charlene, prima di tornare a Palazzo Grimaldi dal Sudafrica, sarebbe andata a Dubai, per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica al volto. Ma il risultato sarebbe stato talmente deludente da costringerla a fare tappa a Monaco dove infatti per il poco tempo in cui si è fermata non si è mai presentata senza mascherina. Dopodiché è stata ricoverata.

E di lei non si sono più viste immagini. E così, nonostante dalla famiglia reale non si parli d'altro che di una convalescenza che prosegue in modo soddisfacente, sulla principessa "triste" resta un alone di mistero. Mistero alimentato appunto dalla totale assenza di sue foto dal giorno del ricovero nella clinica svizzera. Pare che il principe Alberto abbia affittato una villa vicino al luogo in cui Charlene si sta curando. Sarà davvero per il volto deturpato da un intervento plastico sbagliato?

