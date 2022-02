Sanremo 2022, Saverio Raimondo cacciato dalla sala stampa: "Qui non entri". Caos all'Ariston, cosa c'è dietro

02 febbraio 2022 a

a

a

Sanremo ha chiuso le porte a Saverio Raimondo. Il comico, nonché voce di Radio Rai, è stato "letteralmente rimbalzato all'ingresso dalla sala stampa" del Festival della musica. Qui Raimondo era giunto per raccontare in nome del quotidiano Il Foglio la kermesse in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus. Peccato però che la pandemia abbia concesso l'ingresso nella sala del Casinò a ben pochi giornalisti.

Damiano dei Maneskin crolla in lacrime? E Belen Rodriguez... un indizio pesantissimo

Una scelta, quella di Sanremo, che non piaciuta al diretto interessato. "Il 'Foglio' non può entrare nella sala stampa del Festival di Sanremo per ragioni non chiare - ha lamentato all'Agi -. Eppure nel 2015 ho anche condotto un Dopofestival di grande successo ma questo non basta per ritenermi degno di entrare. Il discorso non riguarda tanto me quanto il giornale che, per la prima volta, aveva deciso di mandare un suo rappresentante".

"Giuro che prima di morire lo farò". Morgan brutalizza Amadeus: minaccia e umiliazione, un grosso caso a Sanremo

D'altro canto, secondo quanto spiegato da Raimondo, la Rai avrebbe giustificato la sua esclusione perché "non c'è più spazio in sala stampa visto che abbiamo presentato la candidatura troppo tardi". Anche questo aspetto non va giù al comico: "La Rai non ha mai comunicato dei termini entro i quali si sarebbe dovuta presentare la domanda e noi l'abbiamo fatto una settimana fa quando, soltanto allora, è stato comunicato il contenuto del protocollo Covid". A questo punto a Raimondo viene il dubbio che si tratti di un'antipatia contro il Foglio. "Eppure - è l'amara conclusione - io credo che una sediolina in sala stampa vada trovata per un giornale come il nostro, sarebbe importante. Intanto veniamo trattati come dei no vax e dobbiamo stare fuori".

"Ecco l'sms che mi ha mandato Fiorello": il vip che vuota il sacco, una enorme sorpresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.