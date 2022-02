Belen Rodriguez e De Martino di nuovo coppia: la foto è un terremoto. Il dramma di Spinalbese

02 febbraio 2022 a

Ora pare proprio ufficiale. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero tornati insieme. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, la conferma arriverebbe dalla cerchia di amici della showgirl argentina. Non solo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica anche delle foto che svelano che tra i due ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Belen e Stefano sono stati infatti beccati insieme, domenica 30 gennaio, in un ristorante di Milano mentre festeggiavano il compleanno di una delle più care amiche della showgirl argentina, Patrizia Griffini. I due sono stati immortalati mentre cantavano e ballavano al karaoke e non si toglievano gli occhi di dosso. L'intesa c'è tutta, è evidente. E anche l'attrazione tra i due sembra alle stelle.

Inoltre Chi li ha fotografati mentre andavano con la Griffini, all'appartamento di Belen. Poi, da soli, hanno raggiunto casa di De Martino, trascorrendo qui la notte. Insomma, è un altro incontro notturno dopo quello avvenuto in un hotel milanese qualche giorno prima. Insomma, la storia tra Belen e Antonino Spinalbese è arrivata al capolinea e sarebbe finita malissimo. Ora la Rodriguez sarebbe di nuovo "felice", con le "farfalle nello stomaco" come se fosse una ragazzina. Sarà di nuovo amore per Belen e Stefano? I fan non aspettano altro che una conferma.

