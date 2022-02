Elena Morali, "oggi si mangia": raptus sul suo lato B, una foto oltre la censura. Favoloso fuori controllo

03 febbraio 2022 a

Compleanno originale per Elena Morali. La showgirl per festeggiare i 28 anni è volata in Messico con il compagno Luigi Mario Favoloso. I due si sono regalati qualche giorno di totale relax sull'Isla Mujeres. E tutto è stato immortalato sui social, dove l'imprenditore ex di Nina Moric ha esordito con un lungo e dolce post.

"Sei nata in inverno, il 28 Gennaio, sei nata a Bergamo, ma sei nata libera, libera di nuotare, di ballare a piedi nudi sulla sabbia, di poter urlare o cantare ad alta voce giorno e notte, sei nata bellissima ma abbronzata lo sei ancora di più. Sei nata curiosa e volenterosa di scoprire posti e persone nuove, sei un’anima libera e mai proverò a fermarti, mai ti impedirò di volare ma al massimo ti volerò a fianco. Buon compleanno amore mio. Ti amo e spero che questo compleanno sia degno di te", è stata la dedica apparsa sul profilo Instagram di Favoloso a cui non è mancata la replica.

"Tu mi conosci perfettamente e sei quell’anima che aspettavo di incontrare in un giorno qualunque per farmi cambiare l’esistenza. Sei il compagno che auguro a tutte le donne, sei puro, sei cuore, sei mio e ti amo, grazie per tutto", ha detto a sua volta la Morali. Ma oltre ai dolci pensieri, la coppia ha immortalato anche momenti ben più piccanti. Uno in particolare ha attirato l'attenzione dei fan. Si tratta di una foto in cui Luigi Mario morde le natiche della compagna. La didascalia? "Oggi si mangia".

