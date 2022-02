Michelle Hunziker, "ti vorrei amare ma...": un drammatico sospetto su Tomaso Trussardi, voci impazzite

04 febbraio 2022 a

Come milioni di italiani, Michelle Hunziker sta seguendo la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Tra l’altro la showgirl conosce benissimo la kermesse, che l’ha vista impegnata come valletta nel 2007 e poi come co-conduttrice nel 2018. Quest’anno lo sta invece guardando da casa, da dove ascolta e condivide con tutti i suoi fan le canzoni che l’hanno colpita maggiormente.

Su tutte una: “Brividi” di Mahmood e Blanco. La coppia di artisti sembra avviata verso la vittoria e quindi la partecipazione all’Eurovision: il loro brano ha già stracciato diversi record sulle piattaforme di streaming, così come è altissimo il calore del pubblico. “I love this song…”, ha scritto la Hunziker su Instagram, a correndo di un video in cui canta un passaggio di “Brividi”, in concorso a Sanremo: “E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle”.

Michelle appare emozionata, al punto che più di qualcuno ha pensato ad una dedica. Non solo, c’è chi si è spinto più in là: a giudicare dallo sguardo malinconico della showgirl, alcuni pensano che la dedica possa essere per Tomaso Trussardi. I due si sono separati dopo 10 anni d’amore: i fan della coppia non hanno ancora metabolizzato la cosa.

