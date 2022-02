Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, amore finito? "Durante il lockdown...". L'indizio: quel messaggio durissimo

04 febbraio 2022 a

Amore al capolinea per Vanessa Incontrada e il suo compagno Rossano Laurini? Secondo il settimanale Diva e Donna pare che tra i due sia finita. L'attrice e Rossano erano legati da molto tempo e insieme hanno un figlio, Isal, che ha tredici anni. Dopo un paio di anni di crisi, riporta il magazine, i due avrebbero deciso di lasciarsi.

Le cose sarebbero cominciate ad andare male subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid, durante il primo lockdown. Sembra che la convivenza ventiquattro ore su ventiquattro sia stata molto difficile. Vanessa Incontrada e il suo Rossano hanno cominciato allora ad avere problemi tra loro. Sempre secondo il settimanale Diva e donna la coppia avrebbe cercato di risolvere incomprensioni e problemi per tenere unita la loro famiglia ma purtroppo non ci sono riusciti.

Del resto da diverso tempo Vanessa Incontrada non appare più sul suo profilo Instagram e sui social insieme al suo compagno. Anzi, sempre più di frequente, condivide foto che la ritraggono da sola con frasi malinconiche del tipo: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”. Affermazioni che lasciano intendere che l'attrice stia soffrendo per amore. Ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della coppia.

