Chiara Ferragni, trasparenze killer: "Cosa preferite?". Lingerie e addio biancheria intima, da morire

07 febbraio 2022 a

a

a

In bikini sulla neve, in intimo in casa. Chiara Ferragni continua a incendiare i social con i suoi scatti deshabillé. Su Instagram la moglie di Fedez, influencer e imprenditrice fashion, delizia i follower con il suo "speciale San Valentino". Mentre la settimana bianca in famiglia prosegue, l'ex blogger Blonde Salade sfrutta i ritagli di tempo tra una discesa tra i paletti e un vin brulé in rifugio per posare davanti al fotografo con completini ad altissimo tasso erotico.

Chiara Ferragni, il vestito-vestaglia si apre. "Ha dimenticato le mutande", visione proibita | Foto

Il suo era un giochino decisamente piccante. Ai fan la Ferragni, madre di Leone e Vittoria, ha chiesto ai fan con quali reggiseno e slip avrebbe dovuto sorprendere il marito rapper nel giorno della Festa degli innamorati. Neri o rossi? Pizzo, trasparenze, sottilissime strisce di cotone: la scelta è, onestamente, ardua, e i commentatori si scatenano.





Le temperature sull'Alpe di Siusi, il buen retiro della famiglia, si fanno insomma sempre più calde e tra uno scorcio piccante e l'altro, per Fedez si preannuncia in ogni caso un "trionfo olimpico". Il 14 febbraio le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 saranno arrivate a metà del loro percorso, ma i Ferragnez con ogni probabilità potranno festeggiare una medaglia d'oro alla passione. Per una volta, si spera, lontano da smartphone e condivisioni.

Chiara Ferragni in costume sulla neve? Occhio al capezzolo, dettaglio (troppo) spinto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.