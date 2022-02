Michelle Hunziker, pazzesco cambio di look dopo l'addio a Tomaso: eccola oggi, da morire...

07 febbraio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker cambia look: per la conduttrice, dopo la rottura col marito Tomaso Trussardi, è tempo di nuovi inizi. Tra l'altro, partirà a breve una nuova sfida per lei: a metà febbraio debutterà su Canale 5 il suo nuovo programma, Michelle impossible. Non si sa ancora molto. Certo è che sarà affiancata dalle comiche Michela Giraud e Katia Follesa. Mentre tra gli ospiti ci sarà quasi sicuramente Belen Rodriguez.

Vanessa Incontrada come Michelle Hunziker: Silvia Toffanin, un gesto clamoroso a Verissimo

Per iniziare questa nuova avventura e lasciarsi alle spalle un momento difficile, Michelle ha optato per un'intensa sessione dal parrucchiere questo weekend, facendosi rinfrescare taglio e colore. E' stata lei stessa, poi, a condividere con i suoi fan il risultato finale. "Colore e taglio da Oscar!", ha scritto a corredo della foto. Già due mesi fa, in realtà, la Hunziker aveva dato un bel taglio alla sua chioma, passando da capelli lunghissimi a un caschetto asimmetrico.

Questa volta, invece, nessuno cambiamento drastico. Ha solo illuminato il colore e ridefinito le lunghezze del taglio. La piega scelta, invece, è piuttosto vaporosa, con un grande ciuffo che le incornicia il viso. La sua hair stylist, come scrive Fanpage, si chiama Alessia Solidani e da tempo segue Michelle, aiutandola ad esaltare la sua bellezza.

"Ti vorrei amare ma...". Michelle Hunziker, un drammatico sospetto su Tomaso Trussardi: voci impazzite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.