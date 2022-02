Paolo Bonolis, il nome del super vip che ci ha provato con lui (giovanissimo): "Dopo il ristorante..."

08 febbraio 2022 a

Paolo Bonolis a ruota libera. Il conduttore di Avanti un altro si è raccontato senza tralasciare proprio nulla. Nemmeno la moglie Sonia Bruganelli e il loro più intimo rapporto. I due, seppur affiatati, sono molto differenti: lei vive sui social, lui è più restio nel rendere pubblica la propria vita privata. Ma non solo, perché lei dà molto peso alla moda, mentre lui non ne vuole sapere. Il loro segreto? "La voglia di esplorare altri mondi: io do delle cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza, e tutti i giorni produce un piacevole 'sfreghìo', che fa calore, scintille. Siamo come due pietre focaie".

E a chi definisce la Bruganelli "spietata", Bonolis replica: "Sonia è una Jessica Rabbit che si auto-disegna così. È una donna adorabile, con un cuore e una sensibilità enormi, però le piace raccontarsi più ruvida". Poi, raggiunto dal settimanale Oggi, il conduttore di Canale 5 racconta qualche curiosità su Silvio Berlusconi e Freddie Mercury. Il primo, leader di Forza Italia, gli avrebbe addirittura chiesto di fare il portavoce. Proposta che Bonolis rifiutò: "A lui risposi: 'Io nemmeno l'ho votata, posso mai farle da portavoce!. La prese bene, fu molto simpatico".

Altrettanto carino fu il celebre volto dei Queen: "Lo incontrai a una cena dopo una partita di beneficenza tra personaggi della tv italiana e vip inglesi: parlammo tanto, a un certo punto mi fece capire che avrebbe continuato volentieri altrove la serata. Gli dissi, in inglese: 'Freddie, adoro la tua musica, ma non è roba per me'. Volle il mio indirizzo, mi mandò due biglietti per il mitico concerto dei Queen a Wembley. Non è stato l’unico uomo a corteggiarmi: ce provano, è la loro natura, che non è la natura mia".

