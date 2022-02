Chiara Ferragni in lingerie: body di pizzo, cosa spunta dai pantaloni. Roba che scotta...

08 febbraio 2022 a

Manca meno di una settimana al 14 febbraio, che per convenzione è considerato San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Chiara Ferragni si sta preparando per festeggiare con suo marito Fedez, come si evince dal video pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo di Instagram: l’imprenditrice digitale ha provato tre diversi outfit da far votare ai suoi milioni di follower sparsi in tutto il mondo.

Non si sa ancora cosa faranno la Ferragni e Fedez per San Valentino, magari una fuga romantica in qualche posto, ma di sicuro lei sarà molto sensuale, a giudicare dagli outfit che sta provando nelle ultime ore. Il più provocante di tutti è certamente il primo, quello con il body in pizzo intrecciato sulla schiena che la Ferragni indossa con pantaloni neri e una giacca color cammello.

C’è poi un outfit più sobrio: quello con una bralette nera che spunta dal cardigan a rombi viola, accompagnato da jeans e sneaker. E poi c’è un terzo look che è invece all’insegna delle trasparenze: la Ferragni ha infatti indossato un body vedo-non-vedo a maniche lunghe, leggings neri e anfibi. Ovviamente non mancano gli hater che criticano l’imprenditrice digitale perché “troppo sensuale” in alcuni scatti e video che posta su Instagram in biancheria intima: non si può piacere a tutti, ma sono sempre critiche strumentali.

