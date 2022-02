Arisa, sotto la vestaglia nulla: scorci proibiti e sensuali, così sfida la censura

08 febbraio 2022 a

Arisa ha preso parte al Festival di Sanremo 2022, ma stavolta non in qualità di concorrente. La cantante è stata tra gli ospiti di questa 72esima edizione, duettando con Aka7even nella serata delle cover e prestando la sua voce a uno dei due brani selezionati per essere l’inno dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

La finale di Sanremo 2022 l’ha invece seguita dal suo divano di casa Arisa, che tra l’altro ha pubblicato su Instagram un post a dir poco sensuale. La cantante ha infatti condiviso una foto in cui è stesa sul divano con addosso soltanto una vestaglia-kimono: sotto, nulla. E gli scorci sono a dir poco sensuali e provocanti, con i suoi fan che hanno ovviamente apprezzato cotanto belvedere. “Questa sera Sanremo me lo guardo dal divano - ha scritto Arisa nella didascalia - dopo tanto tempo domani mi faccio una domenica a casa. Voglio godermi questo weekend come un gatto: camminare piano, leccarmi le zampate e fare le fusa”.

In tanti sono rimasti affascinati dalla vestaglia-kimono sfoggiata da Arisa: un modello lungo in viola con dei fiori bianchi ricamati, gli orli in rosso e le maniche ampie portate risvoltate. La cantante lo ha abbottonato davanti, ma la profonda scollatura ha lasciato intravedere l’assenza del reggiseno.

