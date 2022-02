Maneskin, Damiano David choc: occhio al dettaglio a luci rosse in questa foto

09 febbraio 2022 a

I Maneskin non passano inosservati. Anche se la band romana non riesce a portarsi a casa la nomination per la migliore canzone internazionale ai Brit Awards di Londra, il quartetto riesce comunque a farsi notare. Merito dei look. Damiano David, Victoria, Thomas e Ethan si sono infatti presentati in Gucci versione fetish, con abiti e accessori creati appositamente per loro. Il gruppo ha indossato tute di latex con qualche scorcio di trasparenze e qualche dettaglio tutto rosa.

A catturare l'attenzione è però la collana del frontman. Damiano ha sfoggiato un gioiello che evoca un sex toy. Nulla di nuovo. Anche sul palco di Sanremo il cantante aveva sfoggiato una cintura provocatoria, sempre parte della collezione Gucci Love Parade di Alessandro Michele nata all'insegna della fluidità del genere. Proprio i principi per cui si dicono a favore i quattro artisti.

La band è comunque voluta tornare sul palco dell'Ariston, il posto da dove è iniziato il loro grande successo. Da lì infatti I Maneskin sono arrivati un po' ovunque: dal trionfo all'Eurovision, all'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, fino al Tonight Show di Jimmy Fallon, l'iHeartRadio ALTer Ego, il Saturday Night Live. Insomma, un'ascesa senza precedenti.

