Chiara Ferragni e le foto in intimo, "guardate lo sguardo affranto di Fedez riflesso nello specchio"

"Ecco perché Fedez non è geloso". Chiara Ferragni sta spopolando negli ultimi giorni con una serie di foto in intimo, tra slip, reggiseni e pizzo colorato (e molte trasparenze). Foto spregiudicate che preannunciano un San Valentino decisamente piccante, visto che la influencer e imprenditrice digitale ha dichiarato ufficialmente di stare cercando il completino più adatto per la serata da innamorati da passare col marito.

Basterebbe questo, a Fedez, per stare tranquillo. In fondo, tra l'altro, per l'ex blogger Blonde Salad ogni scatto su Instagram, anche il più "spinto", è solo e soltanto lavoro. Puro business, peraltro assai remunerato. In fondo, sono stati proprio i Ferragnez ad affermare in Italia come il "privato è pubblico" e viceversa, per la gioia di fan e semplici curiosi (e in qualche caso, puri voyeur).

Proprio i follower dallo sguardo più acuto hanno peraltro constato come dietro agli scatti incendiari ci sia, letteralmente, lo stesso rapper milanese, al secolo Federico Lucia (che non a caso si è sempre dichiarato "non geloso"). "Tutti – scrive una fan- si chiedono 'ma tuo marito ti fa fare queste foto?!!!??'. Il marito: LE FA LE FOTO Adoro!!!". C'è infatti la sagoma ben visibile dell'artista e produttore riflessa nello specchio alle spalle della Ferragni. E c'è chi a tal proposito ironizza: "Si scorge nello specchio lo sguardo affranto del povero Fedez esausto di dover sopportare tutto ciò".

