Brooke Shields, "questo è il mio corpo": un topless pazzesco a 56 anni, la foto da bollino rosso

A distanza di 40 anni, Brooke Shields replica l'iconica campagna della Calvin Klein. Dunque infila di nuovo un paio di jeans e posa in topless per la Jordache, un'azienda di abbigliamento americana. Nello scatto, l'attrice appare di spalle con le mani che coprono il seno. Intervistata da People, la Shields ha fatto sapere che per le foto non ha voluto nessun ritocco. "E' importante far vedere che questo è il mio corpo a 56 anni. E' meglio essere onesti, e lo stiamo stati", ha sottolineato.

Guardando questo servizio fotografico, torna subito alla mente quello che la modella e attrice americana fece a soli 15 anni. Era alla fine degli anni 80. Parlando delle due esperienze, Brooke Shields ha ammesso: "Apprezzo di più quella di oggi. E' un tale onore avere la mia età ed essere fotografata. Ne sento l'importanza". Gli scatti, però, sono stati frutto di un duro lavoro. Lei stessa ha spiegato di essersi preparata parecchio prima del servizio, allenandosi anche alle 5 del mattino con il suo personal trainer.

L'attrice ha rivelato di essere molto autocritica. E proprio questo aspetto del suo carattere l'ha spronata a impegnarsi per questo lavoro. "Mi ha aiutata il mio ego, ho pensato: se fai queste foto e non sei felice del risultato sarai dura con te stessa", ha chiosato.

