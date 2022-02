Michelle Hunziker, nudo integrale nella vasca: "Solo schiuma" e topless da urlo. Mamma mia...

11 febbraio 2022 a

Nuova vita, per Michelle Hunziker, dopo la rottura con Tomaso Trussardi. Una separazione dolorosa, dopo una lunga relazione. Ma è il momento di guardare avanti. E la bellissima conduttrice svizzera lo sta facendo alla grande: nuovo look, nuovo taglio di capelli e anche un imminente nuovo programma su Canale 5, dal simpatico titolo Michelle Impossibile.

Michelle Hunziker, il nuovo look non basta: clamoroso "sfregio" a Tomaso Trussardi, si mostra così... | Guarda

E insomma, la storica conduttrice di Striscia la Notizia si gode quello che non può che essere che un senso di rinnovata libertà. E l'ultima focosa testimonianza in tal senso arriva direttamente da una story pubblicata su Instagram dalla Hunziker. Una story assolutamente incendiaria. Eccola, nuda e con le braccia in posizione strategica per coprirsi il seno, mentre si mostra a tarda sera nella vasca da bagno. Vestita di sola schiuma, spiega: "Inizia il me time", ossia il tempo dedicato a se stessa. Una Michelle Hunziker, insomma, da restarci secchi...

