Belen Rodriguez, Stefano De Martino ci prende per fessi? "Nessun ritorno di fiamma". Ma... come si incastra da solo

Stefano De Martino torna in tv, manca pochissimo a Stasera tutto è possibile (il game che lo vede protagonista come conduttore su Rai 2). E si parla, ancora una volta, di Belen Rodriguez: sembra che il ritorno di fiamma sia una notizia vera, non una fake. Adesso Stefano rompe il silenzio in un’intervista con il magazine Gente, “Pensavo che non avrei mai potuto competere, ho uno stile completamente diverso. Così decisi di farlo a modo mio”, spiega parlando del suo programma e poi fa chiarezza - una volta per tutte - sul suo legame con Belen Rodriguez. “Siamo due genitori. Abbiamo un legame che va al di là del matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita”.

Stefano sostiene che sarebbe strano il contrario, ossia che due persone che hanno un figlio (lui e Belen hanno dato alla luce Santiago) “non si incontrino più”, dice. Ed, infatti, solo alcuni giorni fa in aeroporto c’era Stefano ad attendere Belen (sua ex moglie). Lei, lo ricordiamo, era partita per un viaggio all’estero senza Antonino Spinalbese, il parrucchiere che aveva conosciuto un anno prima e con cui ha avuto una bambina. Ma la favola è finita subito. Nemmeno un anno.

Stefano, quindi, fa chiarezza e le sue parole non lasciano spazio a doppie interpretazioni. “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme. Però in una madre e in un padre che magari passano del tempo assieme con il loro bambino io non ci vedo niente di straordinario”, continua a raccontare. "Un padre e una madre – aggiunge il conduttore – si possono ‘scambiare’ un figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista di due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale“. Ma alla domanda sul ritorno di fiamma, ammette che non c’è. Sembrerebbe solo questione di feeling, ma senza amore.

