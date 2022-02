Elisabetta Canalis, "due bombe così". Body troppo strizzato, impossibile contenere le forme

11 febbraio 2022 a

Elisabetta Canalis fa incetta di complimenti. L'ex Velina di Striscia la Notizia, da tempo residente a Las Vegas, non dimentica di aggiornare i suoi ammiratori italiani. E così su Instagram, pubblica scatti a dir poco sensuali. Gli ultimi la vedono impegnata in uno shooting fotografico nel quale si riprende di primo piano, con tanto di body nero attillato e scollato. Inutile dire che le forme sono incontenibili al punto che più di un fan nota il prosperoso décolleté.

"Eli due bombe così non si vedevano dai tempi di Hiroshima e Nagasaki", scrive un follower mentre un altro gli fa eco: "Palme e noci di cocco". Tra occhi a forma di cuore e fiammelle i fan della Canalis sono in visibilio. Ma la showgirl non è nuova a scatti di questo genere. Basta scorrere sulla sua pagina social per vedere foto in lingerie, in bikini e chi più ne ha più ne metta.

Intanto la Canalis ha fatto ritorno negli Stati Uniti, dopo essere stata per qualche mese in Italia chiamata come conduttrice di Vite da copertina su Tv8. "È strano, lo so - commentava a ridosso della nuova esperienza -. Ma rientrare nella tv italiana in questo modo mi rende orgogliosa e mi incoraggia a continuare. Non so perché non sia successo prima, ho iniziato insieme a tante ragazze che avevano un ruolo simile al mio e che oggi sono conduttrici affermate, con programmi importanti… io ho preso un’altra strada. E non avrei mai pensato di tornare".

