Principe Harry al Super Bowl? Una foto clamorosa dalle tribune, voci impazzite su Meghan Markle: occhio al dettaglio

Fermi tutti: è sparita Meghan Markle. Il principe Harry infatti ha assistito al Super Bowl a Los Angeles, la scorsa notte, insieme alla cugina, la principessa Eugenie. Ma della moglie non c'era traccia. Insieme al principe molte star, tra cui Kendall Jenner, Jay-Z e Justin Bieber.

E la circostanza ha ovviamente scatenato il gossip: perché Meghan non c'era? Il caso rimbalzava su Twitter, dove inizialmente alcuni utenti avevano scambiato Eugenie per Meghan, ma come detto della Duchessa non vi era traccia. Harry ed Eugenie, di 31 anni, erano accomodati su lussuosi sedili in pelle, in un palco privato, sul volto la mascherina. Insomma, uno di quegli eventi glamour a cui di solito Meghan non manca mai. Anche per il corredo di star che animavano la tribuna.

Per inciso, Harry non è neppure un grande appassionato di football: insomma, era presente sicuramente su invito. Il legame di amicizia tra Eugenie e Harry è noto da tempo, tanto che si pensa che la cugina del Duca sia stata il primo membro della famiglia reale ad aver visto la coppia dopo l'addio al Regno Unito. Ma intanto, il gossip impazza: dove è finita Meghan Markle? Cosa è successo?

