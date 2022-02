Belen Rodriguez, nel giorno di San Valentino... la cannonata di Antonino Spinalbese: cos'è successo?

Francesco Fredella 15 febbraio 2022 a

Spunta la dedica di San Valentino. In casa di Belen Rodriguez, dopo la rottura con Antonino Spinalbese, crollano le certezze: cosa accade? Andiamo per gradi. Nella festa degli innamorati spunta una dedica sospetta all'ombra dell'avvicinamento della showgirl argentina all’ex marito Stefano De Martino. Il suo ex, l’hair stylist Spinalbese, pubblica su Instagram una dedica abbastanza sospetta: tutto farebbe pensare ad un nuovo amore. E allora, se così fosse, andrebbe di scena la regola del "chiodo scaccia chiodo".

Antonino Spinalbese, a San Valentino, parla dell'amore in tutte le sue forme. E, sempre sui social, spunta un’immagine abbastanza ambigua: un "Bacio Perugina" con la scritta “SV” accompagnata da un cuore. Quelle lettere a chi si riferiscono? Potrebbe, semplicemente, significare San Valentino (e nulla di più). Magari potrebbero essere due iniziali, riferite ad una persona misteriosa di cui non conosciamo l'identità. Sicuramente, Spinalbese è innamorato pazzo di sua figlia, a cui dedica un pensiero speciale: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio”.

Belen, intanto, ha archiviato definitivamente la storia con Spinalbese dopo la nascita di Luna Mari e potrebbe essersi riavvicinata per davvero a Stefano De Martino (suo ex marito). Quest'ultimo, però, in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato soltanto di ottimi rapporti, insomma grande amore. Nulla di più.

Belen e Antonino, però, mantengono buoni rapporti. Secondo i ben informati, infatti, tra loro ci sarebbe un vero e proprio rapporto di circostanza (come dovrebbe essere tra ex). Ma tutto resta avvolto nel mistero e lo "spettro" di De Martino - tornato come protagonista nella vita di Belen - sembra incuriosire tutti.

