Serena e Venus Williams, forme mai viste prima: la sconvolgente foto in bikini. Fate molta attenzione...

Il ritorno, prepotente, di Serena e Venus Williams. Le due sorelle che hanno dominato per anni il tennis mondiale, si ripresentano in prima pagina sulla rivista Harper's Baazar, in costume di bagno, per un'intervista in cui si raccontano e raccontano i loro prossimi progetti: "Io e Serena non siamo mai state libere. Fin da bambine, tutto ciò che abbiamo fatto è stato lavorare", spiega Venus.

E ancora: "Penso che per me e Serena la libertà è surreale. Non siamo mai state libere". Dunque Venus spiega, con un pizzico di ironia: "Serena e io diciamo che diventeremo body builders dopo il tennis. Potrebbe essere estremo. Potrebbe non succedere esattamente così, ma non si sa mai".

Quindi le riflessioni sull'unicità di due sorelle così forti in una disciplina e nello stesso arco temporale: "Di solito in una famiglia c'è un buon giocatore e poi l'altro non è eccezionale. E penso che la gente abbia detto a Serena che non sarebbe stata eccezionale. L'impavidità con cui si è avvicinata al gioco è stata qualcosa che ho sempre ammirato molto", ricorda. E ancora, nella traduzione dell'intervista che offre Dagospia, si legge: "Lei non accetta di essere seconda. Lei stessa mi ha detto esplicitamente che gioca per il primo posto".

A colpire nel segno, però, anche le fotografie pubblicate a corredo dell'intervista. Tra queste ecco le due sorelle Williams in costume nero, a piedi nudi in un giardino, in una giornata uggiosa. Foto dalle quali emerge in tutto il suo vigore il fisico, impressionante, delle sorelle che hanno riscritto la storia del tennis.

