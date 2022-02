Michelle Hunziker, dopo il bacio a Eros Ramazzotti... Tomaso Trussardi pubblica questa foto: una bomba

19 febbraio 2022 a

Tomaso Trussardi torna a pubblicare sui social. L'ormai ex marito di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi tanti fan una foto che lo ritrae sul divano assieme alle figlie Sole e Celeste avute proprio dalla conduttrice di Canale 5. Lo scatto è stato fatto nella sua casa di Bergamo, dove da giorni vive dopo la separazione dalla showgirl svizzera, e non riporta alcuna didascalia. Che sia una frecciata alla Hunziker? Chissà. Certo è che Trussardi non deve aver preso benissimo la reunion tra la Hunziker e l'ex Eros Ramazzotti.

I due sono stati protagonisti di un siparietto a Michelle Impossible, che ha fatto sognare gli ammiratori della coppia. Dopo ben vent'anni infatti la conduttrice e il cantante si sono riavvicinati concedendo ai telespettatori un bacio a stampo e tante parole dolci. Trussardi, alla vista di tutto questo, ha reagito smettendo di seguire entrambi sui social. D'altronde l'imprenditore su Ramazzotti non ci era andato molto leggero. A separazione iniziata (quella tra Trussardi e la Hunziker), il cantante aveva detto di esserci sempre per l'ex moglie scatenando il 38enne.

"Si tratta del papà di Aurora e per questo ha un ruolo importante, so che oggi ha detto di volere aiutare Michelle ma è meglio che ognuno stia al suo posto", era stato il consiglio di Trussardi che aveva poi ricordato che "in passato ha mancato di rispetto alla famiglia quando da Pio e Amedeo ha detto su Michelle: 'a letto con me non rideva mai'".

