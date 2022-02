Taylor Mega sbaglia maglietta e... non si accorge: si vede tutto, foto da bollino rosso

21 febbraio 2022 a

Taylor Mega su Instagram provoca con la “bottega aperta”. La sexy influencer non delude i suoi follower e durante una gita a Como, in una calda giornata di sole, ha passeggiato per il centro storico per poi pranzare a bordo lago in un ristorante. Il look lo scelgono i follower Taylor in centro a Como con l’outfit scelto dai fanTaylor Mega ha iniziato a stuzzicare i follower con una anteprima del suo look.

La prima proposta, subito bocciata, era composta da un top bianco abbinato a una minigonna grigia. Poi cambio: “quale preferite” chiede ai fan? Maglia crop a maniche lunghe, jeans vintage e, come accessori, stivali bianchi abbinati a una borsa Kelly di Hermès rosa oppure stivali rossi con una borsa Fendi in nuance. Al sondaggio c’è una netta preponderanza per la versione in rosso.

La foto di Taylor Mega in bikini che sconvolge: attenzione al suo fisico, cosa le è successo? | Guarda

Ma poi al ristorante, seduta al tavolo, pubblica una foto da bollino rosso. I pantaloni slacciati probabilmente dopo aver mangiato un dolce, che tra l'altro è anche fotografato accanto a lei. Quello che colpisce oltre al pantalone slacciato e anche la maglietta bianca che, come canterebbe Baglioni, è fina. Molto fina... "tanto stretta al punto che, immaginavo tutto...", canta in Questo piccolo grande amore.

