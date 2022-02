Michelle Hunziker, "volevamo fare l'amore. Ma...". Una confessione clamorosa: ora si capisce tutto

22 febbraio 2022 a

Ancora lei, sempre Michelle Hunziker. Non solo per Michelle Impossibile, il programma su Canale 5. Non solo per le voci e i gossip impazziti, dal baby-modello al ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Già, si parla di lei anche per un appunto su Il Tempo, tra i "veleni" di Gianfranco Ferroni.

Appunto in cui si torna su una battuta proprio di Ramazzotti, dichiarazioni che hanno fatto scalpore dopo l'ufficialità della rottura tra Michelle e Tomaso Trussardi. Già, perché Eros ha detto che con lui, la Hunziker, a letto rideva sempre. Parole che non sono piaciute più di tanto a Trussardi, che infatti le ha stigmatizzate in un'intervista concessa al Corriere della Sera.

Ma, nota Ferroni, nel lontano 2006 la Hunziker in una intervista alla Bild parlò proprio di questo. Parlando della prima volta con un fidanzato, spiegava, "eravamo tutti e due vergini e volevamo fare l'amore. Mia madre, che mi conosceva bene, sapeva che io non ero il tipo da sveltina in auto o all'aperto, per questo è andata via per due giorni, lasciando campo libero. Ma la cosa non ha funzionato subito, poiché Roberto era nervoso".

E ancora, alla Bild la Hunziker aggiunge che dopo aver bevuto qualcosa, dopo essersi sciolti, le cose andarono per il verso giusto. "Ci abbiamo riso su parecchio, non è bello se riesci a ridere anche a letto?", disse la Hunziker. E insomma, Ferroni si chiede: "Ma con la Hunziker a letto si ride sempre?". A quanto pare, non solo con Ramazzotti...

