Michelle Hunziker, fuga in Germania alla vigilia della diretta? Disastro in aeroporto, spuntano le immagini

Attivissima e seguitissima su Instagram, semplicemente Michelle Hunziker, la donna del momento, al centro di gossip e attenzione mediatica, al centro dei flussi di traffico online. A spingerla, anche Michelle Impossibile, la trasmissione che conduce su Canale 5, due puntate "autobiografiche". La prima puntata di Michelle Impossibile è andata in onda la scorsa settimana, la prossima invece è in palinsesto per domani, mercoledì 23 febbraio.

Ma alla vigilia del programma, la Hunziker si sposta. Lascia l'Italia e lo racconta di buon mattino in una serie di stories pubblicate su Instagram. "Cucù - scrive nella prima -! Oggi si va in Germania in giornata con la mia compagna di viaggio top", premette.

E con chi viaggia, di grazia, Michelle? Il primo indizio arriva in una seconda story, in cui la conduttrice italo-svizzera interroga i suoi seguaci: "Chi sarà mai? La Barenghi?". Molto più di un indizio, in verità, poiché le due risposte recitano: "Ma che domanda!", "Ovvio". Sì, la compagna di viaggio è proprio Laura Barenghi, sua fidatissima truccatrice ma soprattutto amica storica.

E la conferma arriva dalla terza e ultima story con cui Michelle Hunziker chiude il "quadro", incappando però in un piccolo strafalcione. Un breve video, con delle anatre che si affannano in acque. E la Hunziker a corredo scrive: "Io e la Barnenghi in aereo porto (staccato, ecco lo strafalcione, ndr) perché siamo in ritardo. Ovviamente per colpa sua!", conclude la Hunziker con emoticon che ride a crepapelle.

