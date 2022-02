Michelle Hunziker e il bacio a Ilary Blasi: Francesco Totti, reazione fuori controllo e fine del matrimonio

22 febbraio 2022 a

Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in crisi e sul punto di separarsi. La voce è diventata presto una vera e propria valanga: a Roma, ma anche nel resto d’Italia non si parla di altro, il gossip sta impazzando traendo vantaggio dal silenzio dei diretti interessati. Soltanto la Blasi ha fatto trapelare qualcosa, con un video in cui fa la linguaccia mentre viaggia in treno: troppo poco per capire cosa e quanto c’è di vero nelle indiscrezioni che stanno circolando.

Le ultime sostengono che l’ex capitano giallorosso abbia già una nuova fiamma, fatto sta che dopo 20 anni di amore la storia potrebbe davvero essere giunta al capolinea nella maniera più imprevedibile. Stando a quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia, Totti sarebbe stato infastidito anche da un recente episodio che ha visto protagonista sua moglie: “Si dice che non abbia gradito il bacio tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossibile”.

Ma non è tutto perché, sempre secondo Rota, “a Milano si vocifera che il campione veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio dalla Blasi. Quest’ultima di contro è stata avvistata con un attore impegnato presentatole dalla sorella Melory a una cena con Igor Righetti e Miriam Leone”.

