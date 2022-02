Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta il video al ristorante: nelle ore "della crisi e delle corna"...

22 febbraio 2022 a

"Sono stanco di smentire". Francesco Totti bolla come "fake news" le indiscrezioni di una sua rottura con Ilary Blasi, dopo 20 anni d'amore. L'ex capitano della Roma interviene così per la prima volta, martedì sera, dopo quasi due giorni di gossip selvaggio. "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire".

Totti ha scelto le sue Instagram Stories per comunicare la sua verità. Il volto stanco, nessuna voglia di sorridere. E in contemporanea, anche sua moglie, sempre su Instagram, ha pubblicato un video con l'intera famiglia a cena in un ristorante. Ilary Blasi riprende la tavolata, Totti compreso: nessun riferimento alle indiscrezioni, ma la presenza stessa del marito vale più di mille parole. In mattinata, la conduttrice Mediaset aveva invece scelto una semplice "linguaccia" per rispondere alle malelingue. Che in ogni caso non si sono scoraggiate, visto che nel pomeriggio si sono diffuse notizie sempre più circostanziate sulla fine (presunta, a questo punto) del loro rapporto: litigi, ripicche, corna incrociate. E addirittura i nome della nuova fiamma di Totti, individuata nella semi-sconosciuta Noemi Bocchi, avvistata anche a pochi metri dall'ex Pupone allo stadio Olimpico, pochi giorni fa.

A non credere nella rottura tra l'altro erano anche i bookmaker. Mentre il chiacchiericcio sui due faceva pensare a una crisi irreversibile, secondo Oddsdealer.net - fornitore di quote per i bookmaker internazionali - assicurava che alla fine trionferà l'amore: gli analisti, secondo agipronews, scommettono sul lieto fine, con la coppia riuscirà a superare la burrasca e resterà insieme - un'ipotesi a 1,40 - mentre la quota per la separazione raddoppia a 2,80.

