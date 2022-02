Noemi Bocchi, "proprio dove Totti ha chiesto a Ilary Blasi di sposarlo": una indiscrezione clamorosa

23 febbraio 2022 a

a

a

Come prima, più di prima. Totti e la Blasi, finiti al centro del gossip per la presunta fine del loro matrimonio, smentiscono. E la faccenda si chiude in poco tempo per la doppia smentita arriva su Instagram. In un video, in un ristorante al centro di Roma, Francesco Totti è insieme alla Blasi verso le otto di ieri sera. «Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato», dice. Sembra davvero stanco di essere finito nel vortice della cronaca rosa. «Ricordo che ci sono di mezzo dei bambini e i bambini vanno rispettati», continua. E la sua frase, probabilmente, fa pensare ad azioni legali nei confronti di chi ha messo in giro la fake news. Fine. Poi compare Ilary Blasi, sempre sui social. La conduttrice di Canale 5 pubblica il video di una cena familiare al ristorante «Rinaldi» al Quirinale. Si ride e c'è una bella atmosfera, nulla fa pensare ad una crisi in atto. «Ma quale crisi? Qui non c'è nessuna crisi, tutto bene», racconta la Blasi.

"Con Totti ora c'è Noemi": ecco la foto della donna che ha cancellato Ilary Blasi | Guarda

Non è il primo dei segnali lanciati al mondo della Rete in una giornata forse troppo densa di emozioni, suggestioni. In mattinata, in viaggio verso Milano, manda una linguaccia ai followers. Come dire: non credete alle menzogne del web. La rottura, del tutto falsa e smentita dai diretti interessati, avrebbe come filtro una presunta nuova fiamma. Si tratta di una donna, che secondo la fake news, l'ex Capitano della Roma avrebbe già portato allo stadio Olimpico "il 5 febbraio scorso a sorbirsi il mesto pareggio tra Roma e Genoa, il viso seminascosto dalla mascherina, nome sull'accredito in quota Totti: Noemi Bocchi", come racconta il Corriere della sera. L'identikit della donna arriva sempre dalle colonne del Corriere, che scrive: "34 anni, studi in Economia aziendale e bancaria alla Lumsa, romana e ovviamente romanista, la possibile misteriosa femme da cercare dietro la separazione tra l'ex Pupone e Ilary Blasi".

"Pochi giorni fa, allo stadio...". Totti e Noemi, spunta questa foto: Ilary Blasi umiliata all'Olimpico | Guarda

Si dice che abbia partecipato ai casting dell'Isola dei famosi, e secondo il Corriere della Sera ci sarebbe anche una curiosa coincidenza: "Ristorante preferito L'isola del Pescatore sulla spiaggia di Santa Severa. Lo stesso in cui Francesco chiese di sposarlo, con i petali di rosa rossa sparsi sul pavimento e la loro canzone, L'emozione non ha voce di Celentano a tutto volume". Ma sono solo leggende, voci di corridoio. Non c'è nulla di certo. La notizia reale è che dopo 18 anni di amore quel matrimonio non finisce per colpa di una fake news. Nessuna scappatella per il Capitano. Nessuna.

Totti e Blasi, crisi e corna? "Sono stanco, i bambini...". Clamoroso video al ristorante

E' stato Dagospia, in un pericoloso report, a presentare lady Bocchi ai lettori come la presunta donna misteriosa del Capitano. Solo perché avvistata sulla tribuna dell'Olimpico.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.