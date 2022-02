Michelle Hunziker balla con Ambra? Il vestito si "squarcia", visioni proibite in prima serata

24 febbraio 2022 a

Cala il sipario su Michelle Impossibile, il programma in due puntate condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, ieri sera, mercoledì 23 febbraio, il secondo appuntamento. Programma gradevole, autobiografico, a tratti divertente e in altri momenti toccante. E in altri momenti ancora... provocante.

E per certo è stato provocante quando sul palco si sono esibite fianco a fianco la Hunziker ed Ambra Angiolini, sulle note di Ti appartengo, il celeberrimo brano che molti anni fa consacrò il volto di Non è la Rai. Le due erano fasciate in una tutina aderente e luccicante, uguale per entrambe. Una tutina dotata di ampia scollatura. E fate molta attenzione all'immagine pubblicata dalla Hunziker sul suo profilo Instagram, la prima che potete vedere qui in calce: visioni davvero proibite...

