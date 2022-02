Ilaria D'Amico scarica Gigi Buffon? "È stanca. Pare che...". Clamoroso, le ragioni della rottura

24 febbraio 2022 a

Dopo la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il mondo del calcio deve fare i conti con un altro gossip: quello che vede Gigi Buffon e Ilaria D'Amico protagonisti. Da tempo i due non si farebbero vedere pubblicamente insieme. Il motivo? Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo il portiere e la giornalista starebbe vivendo un momento di crisi profonda. Questa, si legge, legata ai tanti impegni del capitano del Parma. Impegni che lo tengono lontano da casa, nonostante la D'Amico abbia deciso di dedicarsi interamente alla famiglia.

“Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha confidato una collega. E allora cosa c'è dietro la scelta di prendere tempo di Buffon? Impossibile da sapere. Di certo non c'è l'ex moglie Alena Seredova, visto che la soubrette ceca e il calciatore sono riusciti a trovare un accordo per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas.

Non solo, la Seredova fa da tempo coppia fissa con il manager Alessandro Nasi, da cui ha avuto l’ultima figlia: Vivienne Charlotte. Insomma, Buffon potrebbe tardare la proposta per i suoi numerosissimi impegni. Niente di più. Anche se al momento si tratta solo di rumors.

