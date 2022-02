Veronica Gentili, tacchi a spillo e...la foto quasi irriconoscibile: "Ecco la mia prima passerella"

27 febbraio 2022 a

Veronica Gentili quasi irriconoscibile. La conduttrice di Controcorrente, il programma in onda su Rete 4, sveste i panni eleganti e sobri per indossare una minigonna. Accade durante la settimana della moda a Milano. Come da lei stessa spiegato. "In attesa che arrivi il resto, pronta al post bombing, condivido il primo reperto fotografico della mia prima passerella. È stato un piacere Elisabetta Franchi", è stato il commento a corredo della foto in cui si vede la giornalista sulle scale.

Lo scatto, fatto dal basso all'alto, la mostra con tacchi a spillo altissimi e un vestito corto. Non solo, perché la Gentili ha anche optato per un rossetto rosso scuro che le esalta il colore dei capelli. Tantissimi i commenti piovuti sotto il post di Instagram. Tra questi un utente che scrive: "Roba che scotta".

E un altro che gli fa eco: "Stupenda favolosa indescrivibile bellezza ed intelligennza!!!!". E ancora: "Ooooooooooo queste sono foto che ti danno giustizia chi te le scatta in studio...non ti vede bella niente niente chi ti scatta le foto è Donna". Insomma, oltre al successo in tv, la Gentili colleziona ammiratori anche sui social, dove è più attiva che mai. E le foto lo dimostrano.

