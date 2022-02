Gianni Morandi, il dramma sconosciuto: "La porta si era chiusa e non pensavo che..."

27 febbraio 2022 a

"Ci sono tante cose che ho sbagliato, ma anche quelle hanno contribuito a farmi arrivare dove sono”. Gianni Morandi ha parlato della sua carriera in un'intervista al settimanale Mio, dicendosi soddisfatto del terzo posto a Sanremo. Il cantante, in particolare, ha spiegato che a un certo punto della sua vita pensava di non avere più chance, ma poi il destino gli ha riservato tutt’altro trattamento: "Quando si chiuse la porta degli anni ’70, pensavo che per me non si sarebbe mai più aperta. Invece la fortuna mi ha aiutato, quella porta si è riaperta e io sono ripartito".

Parlando dell'esperienza a Sanremo, invece, Morandi ha rivelato di aver ricevuto tanto amore dal pubblico, che ha apprezzato il suo brano in gara, "Stai andando forte": "Mi sono commosso per la grande accoglienza ricevuta dal pubblico. Ho rivissuto i miei 60 anni di musica, mi è passato tutto davanti e, quando è partita l’introduzione, mi sono liberato”.

L'artista, inoltre, è molto attivo anche sui social. A tal proposito ha detto: "Ho scoperto i social pochi anni fa e ho capito che, se usati bene, sono uno strumento straordinario per starei in contatto con le persone. Alcuni ti criticano, altri danno dei consigli. Secondo me non bisogna essere sgarbati con nessuno”.

