Belen Rodriguez, sopra in topless e sotto... Salta il bottone dei jeans, visione da censura

Sensualità e bellezza difficili da eguagliare, Belen Rodriguez sa sempre come alzare la temperatura sui social. La showgirl argentina, che si è lanciata in una nuova avventura lavorativa alla conduzione de Le Iene al fianco di Teo Mammucari, ha pubblicato su Instagram una carrellata di scatti dall’alto tasso erotico.

Jeans sbottonato, poi la schiena e il busto scoperti e infine anche una porzione di seno nudo che le mani coprono solo in parte: come sempre la Rodriguez si dimostra una maestra in questo tipo di scatti, un vedo/non vedo che fa sognare i milioni di fan sparsi in tutto il mondo. “Gli occhi chiusi con il capo reclinato all’indietro, oppure lo sguardo l’ambito e malizioso - si legge su TgCom24 - le labbra semiaperte e l’espressione sensuale. I capelli sciolti che accarezzano la schiena nuda. I jeans sbottonati e il petto nudo. Sono tutti dettagli che fanno volare la fantasia dei follower e di cui Belen fa un uso perfetto”.

A rimanere ammaliate dall’ultima carrellata di scatti della Rodriguez anche tantissime donne, a partire dall’attrice Laura Chiatti che non si è trattenuta dal commentare: “Ma di che dobbiamo parlare?”. Effettivamente le chiacchiere stanno a zero dinanzi a cotanta bellezza e sensualità.

