Auora Ramazzotti e il vibratore: "Lo sapete...". Vizietto a luci rosse, si mostra così: foto da censura

04 marzo 2022 a

a

a

Aurora Ramazzotti senza censura. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostra su Instagram una serie di "regali" ricevuti. Si tratta di diversi pacchetti dal contenuto più variegato: si inizia con una tuta, un marsupio, delle borsette e infine il pensiero più piccante. La Ramazzotti ha fatto vedere un sex toy, per poi commentare: "Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui".

"In bilico le mie certezze". Il pessimo Natale di Aurora Ramazzotti: il grido d'aiuto a poche ore dal cenone

Per la figlia d'arte non è la prima volta. Già qualche mese fa Aurora rivelava ai social tutti i suoi sex toy, affrontando l'argomento senza peli sulla lingua nella sua "Rubrichetta". Una sorta di botta e risposta con i follower, in cui la Ramazzotti parlava apertamente di sesso e dintorni dando loro consigli spassionati e invitandoli a vivere l'intimità come meglio volevano.

Aurora Ramazzotti "intubata e ricoverata". Orrore senza precedenti, gira una foto agghiacciante

Prima di Aurora, era stata Alessia Marcuzzi a confessarsi. Alla domanda "vibratori sì o no?", la Marcuzzi, invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto, aveva aperto il suo armadio mostrando una discreta collezione. Come la conduttrice, anche Arisa aveva rotto il silenzio: "I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora compro il sex toys. A me non manca niente, niente... capito?".

"Non ne posso più di vederla soffrire". Addio Hunziker-Tomaso, Aurora Ramazzotti-choc sulla madre: un dramma in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.