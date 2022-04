Chiara Ferragni, "la borsa più grande di sempre": ecco quanto costa, schiaffone alla miseria

03 aprile 2022 a

a

a

Sfarzo e meritatissima ricchezza. Si parla di Chiara Ferragni. Si parla di gossip ora, fortunatamente, non di Fedez e della battaglia che sta combattendo. Si parla di uno degli ultimi post della biondissima influencer, che ripropone a tutti i suoi seguaci una Chanel 2.55 in versione extra large sottolineando l’aspetto vintage dell’iconica borsa che arriva dagli anni ’90.

Chiara Ferragni ama le borse di lusso e, in particolare, la 2.55, la regina delle borse create da Coco, una leggenda della moda e non solo. Per inciso, il capo sfoggiato dalla Ferragni in 30 anni ha letteralmente quadruplicato le sue quotazioni: nel 1990 il prezzo per una misura media - ossia 35,5 centimetri - era di 1 milione e 700mila lire, nel 2021 il prezzo era volato a 6.050 euro.

Peccato che la borsa sfoggiata dalla Ferragni sia molto più grande della dimensione media. Insomma, più che una borsa un "bene-rifugio". La borsa era stata ricevuta da Chiara Ferragni nel 2015, come regalo di compleanno.

