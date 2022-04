Emma Rose, la nuova regina dell'hard: cosa è stata in grado di fare col nastro adesivo, oltre ogni tipo di censura

03 aprile 2022 a

Barbara Costa su Dagospia ha fatto un ritratto di Emma Rose, una pornostar trans che si è guadagnata le luci della ribalta al punto da vincere il “Best Performer by TEA”, ovvero gli Oscar della categoria. È una delle attrici di punta di Brazzers e ha un corpo da donna incantevole: “I confini tra generi e orientamenti sessuali - scrive Barbara Costa - stanno svanendo e il porno da tempo li sta unendo, fondendo”.

Emma Rose ha raccontato la sua transizione di maschio che già da bambino si immaginava donna da adulto: “Ho sempre avuto percezione della mia identità, fin da piccola, e quando mi immaginavo nel futuro mi vedevo come una moglie, come una donna che lavora, sempre in ruoli e in fattezze femminili”. E quindi Emma ha preso coscienza della sua transessualità fin dall’adolescenza: andata via di casa a 18 anni, è approdata al college per laurearsi in marketing e intanto si pagava gli studi ballando la lap-dance nei locali, dove nascondeva il pene con il nastro adesivo, passando così per donna.

Poi la transizione l’ha cominciata una volta aver compiuto i 21 anni: in seguito, in piena cura ormonale, ha avuto una storia con un uomo molto più grande di lei. Il suo orientamento sessuale non è ben definito: “Io non sono etero e non sono gay - ha dichiarato Emma - e mi piacciono le ragazze come mi piacciono i ragazzi. Le coppie sono il mio ideale”.

