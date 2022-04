Aurora Ramazzotti, capezzoli in mostra. La foto da bollino rosso, sconcerto totale

13 aprile 2022 a

Aurora Ramazzotti al centro della polemica su Instagram. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha scatenato una valanga di commenti da parte dei suoi seguaci per via di una semplice foto. Lo scatto la ritrae sorridente al tavolo di un ristorante davanti a una fetta di carne. Cos'è che ha fatto scoppiare lo "scandalo" quindi? A far discutere è stato il fatto che non avesse il reggiseno sotto il suo top verde scollato: in questo modo le si sono intravisti i capezzoli.

Di fronte ai commenti di chi le ha fatto notare il dettaglio, Aurora ha risposto: "Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza". E ancora: "Sono una cosa naturale", ha scritto su Instagram, dove poi ha messo in mostra i capezzoli di varie specie animali, incluso il suo gatto.

La Ramazzotti insomma non si è arrabbiata, ma ha comunque voluto rispondere con ironia. Tant'è che dopo aver condiviso foto di mammelle di mucca, di capezzoli di una mamma Gorilla e di una gatta, ha deciso di condividere con i suoi follower anche lo scatto del suo gatto Kida: "Anche loro li hanno, è normale in natura". Infine ha coinvolto pure il fidanzato Goffredo Cerza, di cui ha inquadrato un capezzolo visibile sotto la maglietta: "Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere".

