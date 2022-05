Lady Gaga, un lato B che sembra disegnato: la foto vietata ai minori

02 maggio 2022 a

a

a

Lady Gaga da togliere il fiato. La cantante ha aggiornato i tanti ammiratori su Instagram con uno scatto a dir poco bollente. Nella foto la si vede a bordo piscina, intenta a buttarsi in acqua. Non passa però inosservato il lato B, che la stessa artista mostra con uno striminzito bikini color azzurro. Ma Lady Gaga, oltre alla passione per le foto, dimostra di impegnarsi anche sul sociale.

Curve pericolosissime e un Lato B da impazzire: blitz "senza censure", voi la riconoscete? | Foto

Da giorni, da inizio guerra in Ucraina, la cantante non perde occasione per schierarsi a favore di Volodymyr Zelensky e degli ucraini e dunque contro la Russia. Non a caso nel suo ultimo concerto ha utilizzato parole molto dure contro Vladimir Putin per un fatto risalente al lontano 2012. Quell'anno Stefani Joanne Angelina Germanotta, il suo vero nome, tenne un concerto a Mosca e dal palco contestò le politiche dello zar contro la comunità LGBTQI+. "Mi chiamo Lady Gaga - disse -, vivo a Manhattan, New York, e sono sicura che uomini e donne meritino ugualmente amore. Arrestami Mosca, non me ne frega niente".

"Mai così bene", "No". Lady Gaga a Che tempo che fa? Fazio la accoglie così: gaffe e imbarazzo in studio | Guarda

Dal palco è tornata a raccontare: "Mi avrebbero dovuto arrestare in Russia quando ne hanno avuto la possibilità. Ho detto loro di ammanettarmi, mi sono presentata lì con le truppe. Sono stati stupidi quel giorno, e sono ancora stupidi oggi". Inutile dire che tra il pubblico si è alzato un lungo applauso per la cantautrice, che ha sempre dimostrato di non avere il timore di dire quello che pensa.

Lady Gaga, origini italiane? Eccole: sale sul palco e... cosa le esce di bocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.