Maria Elena Boschi pazza per Giulio: prima così, poi l'agguato al parco. Una foto clamorosa

05 maggio 2022 a

a

a

Amore, pazzo e incontenibile amore. Si parla di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, che zittiscono le voci di crisi circolate negli ultimi tempi con degli scatti che non lasciano il minimo spazio ad alcun dubbio.

La Boschi? Voci da Palazzo: "Renzi in disarmo, così lei...", una clamorosa svolta

Le fotografie sono state pubblicate da Chi, la rivista a tutto-gossip diretta da Alfonso Signorini. E le foto in questione mostrano una passione genuina, quasi irrefrenabile. I due convivono, pur avendo due case separate. Vorrebbero sposarsi ma ancora non hanno deciso per il grande passo. L'idea, comunque, è quella di mettere famiglia, magari fare dei figli.

I paparazzi di Chi hanno sorpreso la coppia per le vie di Roma, tra chiacchiere mano nella mano, baci, abbracci travolgenti, passeggiate al verde con il cane ed effusioni che significano solo una cosa: amore.

Per inciso, Berruti ha da poco finito di girare un film polacco molto spinto, con scene di nudo e kamasutra. Roba insomma da far impazzire tutte le fan. E chissà cosa ne pensa, Maria Elena Boschi... Ma tant'è, l'amore viaggia a gonfie vele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.