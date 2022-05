Principe Harry umiliato: "Non si deve vedere", la scelta della Regina Elisabetta

06 maggio 2022 a

Il Principe Harry "non si deve vedere". Sarebbe stato questo l'invito (se così lo si può definire) della Regina Elisabetta al nipote. Il ragazzo e la moglie Meghan Markle non dovranno dunque farsi vedere dalla balconata di Buckingham Palace. Il motivo? La presenza dei duchi di Sussex ai festeggiamenti dei 70 anni di regno della Regina del prossimo 2 giugno potrebbe tramutarli in un "circo".

A rivelarlo alcune fonti al Daily Mail: "Gli amici del principe Carlo temono che i piani per il ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan con i figli, per il weekend del Giubileo di Platino, possa offuscare i 70 anni di regno della Regina".

Una situazione complessa che vede l'editor del Daily Telegraph, Camilla Tominey, dalla parte di Elisabetta II: "La celebrazione per i 70 anni sul trono della regina non dovrebbe diventare lo show di Harry e Meghan". A farle eco l'esperto di storia militare Christopher Joll: "Se si presenteranno, saranno inevitabilmente una distrazione. Ma ciò non significa…che i due non debbano esserci. La domanda è cosa dovrebbero fare qualora venissero". Che i due rimangano davvero lontani dalla balconata? Chissà, certo è che i due duchi non sono nuovi a sorprese.

