Bortuzzo va da Costanzo e non usa giri di parole: "Sì, è vero, l'ho deciso io". Rivela il suo segreto

La storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo è finita nel giro di poche settimane. Dopo il Gf vip, l'ex nuotatore si è ritrovato di fronte ad un bivio: andare avanti o. o mollare Lulù? Scelte difficili che, indubbiamente, spettano solo a lui. Che all'Ansa dice - tramite un comunicato - di aver lasciato l'ex concorrente del Gf vip. “In che rapporti siamo? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“, dice Bortuzzo parlando al Maurizio Costanzo Show. La loro storia d'amore ha collezionato alti e bassi, uno dopo l'altro. E non dimentichiamo che durante il reality era stato proprio Manuel - in prima battuta - a rifiutare la principessa. Poi i due si sono riavvicinati. Alla fine scoppiata la scintilla, ma la favola è finita subito.

Riavvolgiamo il nastro. Qualche settimana fa, a Verissimo, Bortuzzo aveva raccontato la fine della loro storia. “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality", parola di Manuel.

Che poi ha continuato: "Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan. Ci tengo però a ribadire che né mio papà, né i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello questo non è vero affatto. Anzi i miei amici lei nemmeno li ha conosciuti. La gente non conosce i retroscena”.

