Malena, dettagli estremi sull'erezione di Rocco Siffredi: "Con una carezza...", cosa succede sul set

Le pagelle a luci rosse di Malena Pugliese sui suoi partner, dentro e fuori dai set del cinema per adulti. Nel suo libro autobiografico Pura. Il Sesso Come Liberazione (in uscita il prossimo 17 maggio per Mondadori), la bella e sensualissima ex attivista del Pd non può non parlare, ovviamente, del suo "maestro" Rocco Siffredi. L'uomo che l'ha iniziata, da spettatrice, al mondo dell'hard (insieme a un suo amante dell'epoca era andata in a vedere uno spettacolo del mito italiano delle pellicole vietate ai minori). A lui, mollato tutto, ha scritto per sapere come fare ad entrare nella "industria" e Rocco l'ha presa sotto la sua ala protettrice, lanciandola nel firmamento mediatico.

"Gira Sex Analyst#2, il suo primo porno, e diventa Malena la p***ostar", scrive Barbara Costa su Dagospia, recensendo il volumetto con entusiasmo e trasporto. "Diventa una pop p***ostar e incontra altri uccelli, diversi, e nel p***o hanno i nomi di Siffredi ("Stare nelle mani di Rocco è qualcosa di impossibile da descrivere. Basta una semplice carezza per scatenargli una erezione impressionante… dopo ore di set lui è fresco e pieno di energia, io completamente distrutta!"), Manuel Ferrara ("Manuel non è solo un attore, lui è la quintessenza del maschio: appena le sue mani trovano il mio sesso, inizio a sq***tare al solo tocco…") di Nacho Vidal e di tutti i p***o attori con cui porna e pornerà".

