Damiano dei Maneskin... nudo: beccato così. Poi il topless di Victoria

I Maneskin si scatenano. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono lasciati andare questa mattina per un bagno nelle acque di Colonna di Trani. Con la bella giornata di sole, i Maneskin si sono regalati un bagno per rinfrescarsi. E così qualche passante li ha paparazzati mentre si tuffavano nelle acque pugliesi. Damiano si è presentato con slip neri, tutti gli altri componenti del gruppo invece hanno indossato un accappatoio bianco mentre sorseggiavano un cocktail.

Il bagno è stato pensato anche per allentare un po' la tensione in vista del concerto di ieri sera all'interno dell'esclusivo party per la sfilata "Gucci Cosmogonie" che si è tenuto a Castel del Monte di Andria. A colpire i passanti anche il topless di Victoria che ha mostrato il suo seno al sole.

I Maneskin appena tornati dall'Eurovision di Torino, in serata eseguiranno il loro ultimissimo singolo, "Supermodel". Nel video ecco le immagini della ban paparazzata e le storie di Intagram pubblicate dai componenti del gruppo.

