Andrea Sunshine, "mi chiamano nonna bollente": le foto da censura, sapete quanti anni ha?

Andrea Sunshine, 53enne londinese, è la bodybuilder che sta facendo impazzire il web. La donna si allena sei giorni a settimana per tre ore filate, motivo per il quale ha un fisico scultoreo. Andrea ha dichiarato che per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe al suo training giornaliero nel quale arriva ad alzare 90kg in squat e 150kg con le braccia. Una vera e propria Popeye al femminile.

"Gli unici giorni in cui non mi alleno è quando mi faccio male negli allenamenti e il mio fisico deve recuperare" ha confessato la donna al Mirror, aggiungendo che per mantenere il fisico è aiutata anche da tre sedute settimanali di massaggi mixate a sauna, bagni di ghiaccio e una dieta ferrea. Sarebbe stato il divorzio dall'ex marito a spingerla a dare una svolta alla sua vita. Ecco quindi la decisione di scegliere la strada della bodybuilding.

Ecco la bodybuilder durante una sua sessione di allenamento:

Avere un fisico così perfetto significa anche attirare l’attenzione di molti uomini. Andrea ha confessato di essere apprezzata soprattutto dal genere maschile dei più giovani: "Non posso essere ipocrita, ricevere attenzioni dai giovani mi rende orgogliosa della mia forma e alimenta di gran lunga il mio ego. Tutto questo mi fa stare bene e mi incoraggia a fare sempre di più". La bodybuilder ha confessato però di preferire gli uomini più maturi ai ragazzini, pur ammettendo di aver intrapreso qualche sporadica relazione con qualcuno di loro.

