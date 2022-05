Alena Seredova, un terremoto alla Juve: con chi (e dove) la hanno beccata

20 maggio 2022 a

Alena Seredova era tra gli invitati al party speciale di Giorgio Chiellini al termine della partita della Juventus contro la Lazio, dove il difensore bianconero ha detto addio ai tifosi e alla squadra dopo 17 anni. Prima Chiellini ha fatto festa con tutti i suoi tifosi, i compagni di squadra e qualche ex calciatore bianconero. Poi ha continuato a festeggiare al ristorante con gli amici più cari. Come Claudio Marchisio e Alena Seredova, appunto. E senza Gigi Buffon, ex marito della Seredova e suo grande amico.

Per brindare a questo addio Chiellini ha scelto un prestigioso ristorante del centro di Torino, come riporta Tgcom, dove hanno cenato, bevuto, e si sono scattati tanti selfie.

Ecco quindi nelle foto la Seredova con la moglie di Marchisio, Roberta Sinopoli e con la moglie dello stesso Chiellini, Carolina Bonistalli, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto le figlie Nina e Olivia.

L'addio alla Juve è anche un addio alla Nazionale: "Ha avuto una carriera straordinaria, lo conosco bene, ma il tempo passa per tutti anche se io e la Juve lo avremmo voluto ancora", ha detto Roberto Mancini, ct degli azzurri, intervenuto a Sky Sport. Per quanto riguarda le prossime convocazioni, il ct ha detto: "Non è semplice trovare giocatori, cambieremo un po' di cose senza stravolgere tutto. Ci sono partite importanti, oltre all'Argentina c'è la Nations League con Inghilterra, Germania e Ungheria".

