Mia Khalifa, l'ex regina del cinema hard è tornata: Lato B, qualcosa di innaturale

23 maggio 2022 a

a

a

Mia Khalifa, ex star di Pornhub, ha entusiasmato gli oltre 20 milioni di follower su Instagram con un alcune foto “audaci” scattate nel deserto. Mia ha elogiato la vista di un tramonto, sì mozzafiato ma non quanto il lato B dell’ex modella e attrice hard. La 29enne ha posato davanti alla macchina fotografica mentre indossava un outift particolarmente sessuale: abito marrone, tacchi alti e una borsa abbinata per entusiasmare i fan.

Sebbene abbia trascorso soltanto pochi mesi all’interno dell’industria del porno, Mia Khalifa è stata una delle attrici più amate e seguite per via del suo primo video, girato mentre indossava un hjiab. Nata in Libano ma trasferitasi negli Stati Uniti a otto anni, la Khalifa si è imposta in men che non si dica come attrice più vista su Pornhub: poi sono arrivati i guadagni da record su OnlyFans. All’improvviso, però, Mia ha deciso di ritirarsi dalle scene e anche di prendersi una lunga pausa dai social media.

Sharon Stone non perde il vizio, si toglie la gonna sul red carpet e resta così. Pazzesca a 64 anni | Guarda

Il perché è da ricercare nelle violenti minacce che hanno spinto la Khalifa ad abbandonare tutto: “L’Isis ha ritoccato una mia foto e mi ha decapitata - ha poi spiegato - mi ha minacciato dicendo che sarebbe successo davvero a me. Mi sono preoccupata anche se ho cercato di non mostrarlo”. Da qualche anno Mia è tornata attiva sui social, ma si è comunque lasciata per sempre alle spalle il mondo dell’hard.

Belen Rodriguez "killer": mostra il lato B così, la foto che fa impazzire l'Italia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.