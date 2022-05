Questa signora in bikini? Ecco quanti anni ha: una foto da infarto

28 maggio 2022 a

Una nonna dal fisico da ragazzina. Lesley Maxwell, 63enne australiana, sta facendo letteralmente impazzire i suoi ammiratori. La donna, grande amante dello sport, non manca di aggiornare i suoi fan con foto in bikini o in tuta attillatissima. In uno dei suoi ultimi post, Lesley ha spiegato ai follower che "non sarà mai troppo vecchia per indossare un bikini".

Tanti i complimenti piovuti sotto allo scatto rilanciato su Instagram: "Sei in salute, sexy, hai un aspetto incredibile, così sicuro di poter indossare il bikini... sei una grande fonte di ispirazione". E ancora un altro: "Finalmente di nuovo in palestra! Grazie per la motivazione!".

Lesley, già nonna, ha svelato il suo segreto. Quello che la rende bellissima e più in forma che mai con un fisico che assomiglia più a quello di una 20enne che di una 60enne. "Salute e fitness non sono solo uno sguardo. È una sensazione... e non c'è sensazione migliore che avere un corpo sano e forte. Il fatto è che nessun altro può davvero fare il lavoro per te. Anche se li hai pagati per allenarti per te". Insomma, tutto dipende dalle volontà della persona, che può o meno fare la differenza.

