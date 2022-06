Moglie cucina soltanto noodles precotti? Il marito la porta in tribunale: ecco la sentenza

02 giugno 2022 a

a

a

"Non sei capace a cucinare? Allora ti mollo!" Questo in estrema sintesi è quello che è accaduto a una moglie indiana perché non soddisfaceva le papille gustative del marito. Quest'ultimo ha ben pensato quindi di chiedere il divorzio. La donna, secondo quanto riportato dall'uomo, dopo essersi sposati, avrebbe preparato al marito solo ed esclusivamente noodles precotti già preparati in busta, ai quali basta aggiungere dell'acqua calda per ottenere una zuppa non troppo gustosa.

Colpi bassi e milioni di dollari, le 6 settimane del processo Depp-Heard

A riportare questo singolare caso è stato un giudice indiano sul New Indian Press, in occasione di una conferenza stampa avvenuta lo scorso venerdì sui casi matrimoniali. Qui si è parlato di casi di divorzio per questioni insignificanti ed è proprio allora che il giudice Raghunatha ha raccontato questa bizzarra vicenda. Questo caso è stato addirittura chiamato 'Caso Maggi' dal nome della marca dei noodles: "Erano noodles per colazione, pranzo e cena".

"Divorzio? Forse io...". Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un'intervista sconcertante

Il matrimonio si sarebbe poi concluso con un divorzio consensuale. Non sarebbe quindi una novità per i tribunali indiani casi di divorzio così strani. Durante la conferenza infatti si è parlato anche di occasioni in cui, dopo un giorno di matrimonio, una coppia ha chiesto il divorzio poiché uno dei due aveva messo il sale dalla parte sbagliata del piatto o, un'altra ancora, per aver scelto il colore sbagliato dell'abito da sposa. D'altronde il mondo è bello perché vario, dicono.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.