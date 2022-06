Antonella Mosetti: "Ho perso tanti soldi". Dramma privato: cosa rivela

Francesco Fredella 08 giugno 2022 a

Quello di Antonella Mosetti sembra un vero e proprio grido di allarme, che manda in fibrillazione i fan. "Ho subito una grave perdita economica", racconta quasi in lacrime l’ex ragazza di Non è la Rai. A quanto pare avrebbe subito gravi perdite economiche.

Tutto arriva nel corso di una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 in cui la donna spiega quello che è accaduto. "C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”, dice. Social bloccato, guadagni frenati. Tutto vero, la maggior parte dei personaggi tv - che sono diventati ormai influencer - trae beneficio dal mondo della Rete.

Così, la Mosetti ha dovuto fare a meno del network per circa due mesi. "D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più", ha fatto notare Antonella Mosetti. "Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica", racconta quasi in lacrime. E non sarebbe l'unica donna della tv a dover fare i conti con le conseguenze dopo una brusca frenata dei social.

