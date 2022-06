Anna Tatangelo, il raid dei banditi e terrore in famiglia: ecco cosa si portano via

15 giugno 2022 a

Una brutta storia per Anna Tatangelo, che ha trascorso alcune ore di paura. Fanpage racconta che alcuni ladri, durante la notte, avrebbero rubato il furgoncino del padre della cantante (Dante Tatangelo). L'uomo ha un'azienda a Sora, in provincia di Frosinone, ed è conosciuto da tutti. Una ciambelleria storica e quel furgoncino serve per vendere i prodotti in giro per i paesi durante i mercati settimanali.

La ricostruzione fatta dagli inquirenti è chiara: i ladri avrebbero forzato l’ingresso del negozio di Dante Tatangelo a Sora per rubare il furgoncino. Ora sta indagando sui fatti la Polizia del commissariato di Sora. Fortunatamente, quel furgoncino è stato ritrovato in perfette condizioni nei pressi di una strada non molto distante dall'azienda del padre della Tatangelo. Ma non è chiaro come mai i ladri abbiano rubato quel mezzo per lasciarlo, poi, a poca distanza dall'azienda. Un colpo che potrebbe essere spiegato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, al vaglio degli investigatori in questa fase delicata delle indagini.

Un grande e brutto spavento per tutta la famiglia Tatangelo, che si ritrova a dover combattere con i ladri. L'azienda di famiglia è molto antica. Addirittura ne parlava anche Anna quando partecipò al primo Festival di Sanremo. Di tempo ne è passato, di strada la Tatangelo ne ha fatta. Nell'azienda di famiglia lavora anche Maurizio, fratello di Anna, che si occupa con papà Dante della ciambelleria. Un vero punto di riferimento, raccontano a Sora.

