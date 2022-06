Naomi Campbell, il mistero della figlia: 13 mesi dopo la nascita... quello che nessuno sa

Francesco Fredella 16 giugno 2022 a

Naomi Campbell è diventata mamma 13 mesi fa. Sua figlia, una bimba splendida, viene presentata ai followers (esattamente 13 milioni) con una serie di scatti sui social, che diventano subito virali. Tra l'altro, Naomi è molto riservata: zero vita privata su Instagram o Twitter. E infatti - e questo è un piccolo-grande mistero - a più di un anno dalla nascita, ancora nessuno sa quale sia il nome della figlia di Naomi Campbell.

Ora la top model fa una dedica alla sua bimba sui socia. E dice: "Il mio amore, il battito del mio cuore inizia a muovere i primi passi". L'ultima volta che aveva parlato di sua figlia fu nell’intervista all’edizione britannica di Vogue. "Mia figlia ride molto. Ha già sei denti e penso che potrebbe camminare prima di gattonare", aveva raccontato.

E anche l'annuncio della gravidanza, in poco tempo, è diventato virale. "Un piccolo miracolo mi ha scelto come sua mamma. Sono onorata che quest’anima delicata sia nella mia vita e non ci sono parole per descrivere il legame indissolubile che divido con il mio angioletto. Non esiste amore più grande", così la top model aveva commentato l'arrivo di sua figlia.

Adesso, i followers si godono un raro momento di intimità con le prime immagini di sua figlia, una bimba meravigliosa. Tale madre, tale figlia. La Campbell ha sempre nutrito un grande desiderio di maternità. Nel 2017 diceva ai giornalisti: "Desidero avere figli, grazie alla scienza penso di poterli fare quando voglio”. Poi l'annuncio della gravidanza. "Non è stata adottata. È la cosa migliore che abbia mai fatto (...) Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande", aveva svelato.

